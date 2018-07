Mercedes-pomo kiistää Hamiltonin suosimisen

Tallipäällikkö Toto Wolff kiistää, että Mercedes suosisi Lewis Hamiltonia Valtteri Bottaksen kustannuksella.

Hockenheimissa sunnuntaina ajetun Saksan gp:n lopussa Bottas yritti ohittaa kärjessä olleen Hamiltonin, kun turva-auto oli poistunut radalta. Yritys kuitenkin epäonnistui, ja talli ohjeisti Bottasta pitämään sijoitukset ennallaan.

Hamilton ajoi F1-kisan voittoon, ja tallikaveri Bottas sijoittui toiseksi.

Wolffin mukaan kyseessä oli halu minimoida riskit esimerkiksi kolarista. Ennen turva-auton poistumista Hockenheimin radan oli kastellut sade, joten ajaminen oli vaikeaa.

– Teimme tuon ratkaisun, koska halusimme varmistaa ykkös- ja kakkossijan. Olisimme tehneet samoin, jos ajajiemme järjestys olisi ollut toisin päin eli Valtteri kärjessä ja Lewis toisena, Wolff sanoi.

Samalla Wolff kiisti, että Hamilton olisi tallin nokkimisjärjestyksessä Bottaksen yläpuolella. Tallipomon mukaan Mercedes saattaa tehdä ”epäsuosittuja ratkaisuja”, jos ajajien välillä on iso piste-ero kauden päätöskolmanneksella tai viimeisellä neljänneksellä.

– Mutta tämä kausi on aivan liian alkuvaiheessa sellaiseen, hän jatkoi.

Hamilton MM-sarjan kärkeen

Hamilton nousi voitollaan MM-sarjan kärkeen ohi Ferrarin Sebastian Vettelin, joka keskeytti Hockenheimissa. Brittikuski on kerännyt 188 pistettä, kun neljäntenä olevalla Bottaksella on koossa 122 pistettä.

Wolffin mukaan Hockenheimin ratkaisu ei ollut helppo.

– Se oli todella vaikea päätös, sillä toisaalta haluaa varmistaa parhaat tulokset, ja niin on myös tehtävä. Toisaalta molemmille ajajille on annettava mahdollisuus yrittää voittaa kisa.

