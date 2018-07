Meriveden lämpötilat rikkovat jo ennätyksiä – 27 astetta kovin mittaustulos avomerellä

Pohjoisella Itämerellä meriveden lämpötila on noussut jo 27 asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitos. Mittaustulos tehtiin Utön eteläpuolella sijaitsevalla aaltopoijulla keskiviikkona.

Ilmatieteen laitos on mitannut merivesien lämpötiloja yli 20 vuotta ja tämä on heidän lämpimin mittaustuloksensa avomerellä.

Myös muilla merialueilla veden lämpötilat ovat nousseet yli 20 asteeseen.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että syynä lämpimiin merivesiin on pitkään jatkunut helle ja tyyni sää. Yleensä merivesien lämpötilat ovat korkeimmillaan 20-25 asteen luokkaa.

STT