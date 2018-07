Merkelin hallituksen kohtalon päivänä väännetään siirtolaisista, CSU:n jatko hallituksessa vaakalaudalla

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kristillisdemokraattinen CDU kokoontuu tänään keskustelemaan suunnitelmista siirtolaisuuden vähentämiseksi. Samalla koolla on myös hallituskumppani CSU sisäministeri Horst Seehoferin johdolla. Jos sopua ei puolueiden välille synny, voi Merkelin hallitus hajota.

EU-maat saivat perjantaina aamun pikkutunneilla aikaan sovun siirtolaiskeskusten perustamisesta Välimeren rannalle.

Merkel ilmoitti jälkeenpäin sopineensa lisäksi erikseen Espanjan ja Kreikan kanssa turvapaikanhakijoiden palauttamisesta. Samankaltaiset sopimukset on hallituskumppaneille lähetetyn asiakirjan mukaan saatu myös kahdentoista muun EU-maan kanssa. Joukossa ovat asiakirjan mukaan muun muassa Ranska ja EU:n turvapaikkapolitiikan vastaanhangoittelijat Puola, Unkari ja Tshekki. Unkari ja Tshekki ovat tosin kiistäneet sopineensa asiasta Saksan kanssa.

Merkel esittää, että muihin EU-maihin aiemmin rekisteröityneet siirtolaiset ja turvapaikanhakijat sijoitettaisiin aluksi erityisiin säilytyskeskuksiin, joissa olot ovat aiempaa selvästi tiukemmat. Ehdotuksilla Merkel pyrkii lepyttelemään Seehoferin johtamaa hallituksen kapinallissiipeä.

Seehofer on uhannut alkaa käännyttää siirtolaisia heti rajalla, jos heidät on jo rekisteröity muualla EU:ssa. Jos näin käy, joutuisi Merkel erottamaan Seehoferin hallituksesta, minkä jälkeen hallituksella ei olisi CSU:n ulosmarssin jälkeen enää enemmistöä liittopäivillä.

CSU pelkää AfD:n nousua osavaltiovaaleissa

Hallituksen kohtalo on esillä kahdessa eri kaupungissa, sillä CDU on koolla Berliinissä ja CSU Münchenissä.

Ainakin alustavasti CSU:n lausunnot ovat olleet maltillisia. Baijerin pääministeri Markus Söder sanoi, että EU-kokouksen tulokset olivat ”odotettua parempia”. Seehofer ei ole vielä kommentoinut niitä.

Saksaan saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana viidenneksen verrattuna viime vuoteen.

Maahanmuutto on silti edelleen Saksassa hyvin kipeä kysymys, ja varsinkin CSU on joutunut perinteisen konservatiivisessa Baijerissa ahtaalle äärioikeistolaisen, maahanmuutto- ja islaminvastaisen AfD:n kannatuksen noustessa. Baijerin osavaltiovaalit pidetään lokakuussa. Viime syksyn vaaleissa AfD nousi ensimmäisen kerran liittopäiville.

Tuoreen mielipidemittauksen perusteella kaksi kolmannesta baijerilaisista kannattaa edelleen Merkelin pyrkimystä yhteiseurooppalaiseen ratkaisuun.

STT

Kuvat: