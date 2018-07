Metsähallitus tarkastaa myös kaikki näkö- ja luontotornit vielä tämän vuoden aikana

Metsähallitus aikoo tarkastaa myös kaikki sen hallinnassa olevat näkötornit ja luontotornit vielä tämän vuoden aikana.

Metsähallituksen hankintapäällikkö Matti Mäntynen kertoo STT:lle, että tornien tarkastusohjelmaa ei ole vielä aloitettu, mutta sen toteuttamisesta on jo päätetty ja sitä suunnitellaan parhaillaan.

Viime viikolla Metsähallitus kertoi tarkastavansa kaikki riippusiltansa elokuun loppuun mennessä. Riippusiltojen tarkastamisesta päätettiin sen jälkeen, kun riippusillan kannatinvaijeri petti heinäkuun alussa Repoveden kansallispuistossa. Sillalla oli yhdeksän ihmistä, mutta kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

Riippusiltaonnettomuus oli kimmokkeena siihen, että Metsähallitus ryhtyy tarkastamaan myös näkö- ja luontotornien kuntoa.

– Kun viime viikolla pantiin toimeen ohjelma silloista, niin samalla keskustelimme näistä torneista, että ne tulevat seuraavaksi, Mäntynen kertoo.

Tornien kunto vaihteleva

Tornien tarkastusohjelmasta tulee Mäntysen mukaan pääpiirteiltään samanlainen kuin riippusiltojen tarkastusohjelmasta. Tarkastusten tuloksista riippuu, missä määrin torneja pitää korjata tai tarvittaessa ottaa pois käytöstä.

Metsähallituksella on näkö- ja lintutorneja kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla sekä retkeilyalueilla. Mäntynen arvioi tornien olevan vaihtelevassa kunnossa.

– Varmasti siellä on hyväkuntoisia ja tyydyttävässä kunnossa olevia. En usko että huonokuntoisia on, ainakaan käytössä olevia.

Mäntynen ei usko tornien tarkastusten tuovan esille suuria ongelmia. Hän kertoo, että tornien ylläpito on normaalia toimintaa, jota tehdään joka tapauksessa.

– Ei siellä mitään kaaosta tai katastrofia ole. Kyllä niitä hoidetaan ja on pidetty kunnossa.

Yle kertoi maanantaina, että Repoveden kansallispuistossa sijaitsevassa Mustalamminvuoren näkötornissa tehdään kuntotarkastus tällä viikolla. Vuonna 1967 rakennettu näkötorni on ollut suljettuna kävijöiltä perjantaista lähtien. Tornia on tarkoitus myös korjata.

STT

