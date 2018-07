Microsoft toivoo Yhdysvaltain kongressilta kasvojentunnistusteknologian sääntelyä

Teknologiajätti Microsoft kehottaa Yhdysvalloissa viranomaisia sääntelemään kasvojentunnistusteknologian käyttöä. Microsoftin lakiasioista vastaava korkean tason johtaja Brad Smith kirjoittaa yhtiön blogissa, että pelissä ovat perustavanlaatuiset ihmisoikeudet kuten yksityisyys ja sananvapaus.

Hän toivoo valtionvallan perustavan alkajaisiksi työryhmän, jonka jäseninä olisi asiantuntijoita ja poliitikkoja yli puoluerajojen. Hänen mukaansa on valtion tehtävä kehittää pelisäännöt siitä, mihin ja miten kasvojentunnistusteknologiaa on hyväksyttävää käyttää.

Teknologia-alan yrityksillä on hänen mukaansa myös oma vastuunsa, mutta demokratiassa mikään ei voi korvata vaaleilla valitun valtionjohdon roolia. Valtio voi määrätä kerralla samat pelisäännöt kaikille, kun taas itsesääntely jää helposti tekemättä kilpailuedun menettämisen pelossa.

Kauhukuvia valvovasta valtiosta

Smith on selvästi huolissaan siitä, että kasvojentunnistusteknologian käyttö voi saada erityisen huolestuttavia muotoja juuri valtionvallan käsissä.

– Kuvittele valtiota, joka on tietämättäsi ja ilman lupaasi jäljittänyt kaikki reitit, jotka olet kuluneen kuukauden aikana kävellyt, hän kuvailee.

– Kuvittele tietokantaa kaikista, jotka ovat osallistuneet poliittiseen tilaisuuteen.

Myöskin yritykset voivat hänen mukaansa käyttää teknologiaa tavoilla, joista kansalaiset tuskin ilahtuisivat. Kaupat voisivat esimerkiksi pitää sen avulla kirjaa siitä, minkä hyllyjen eteen asiakas pysähtyy ja mitä hän ostaa.

Asiaa mutkistaa se, ettei kasvojentunnistusteknologia ainakaan tällä hetkellä ole täysin luotettavaa eikä tasapuolista. Tällä hetkellä se tunnistaa Smithin mukaan valkoiset miehet paremmin kuin valkoiset naiset ja valkoihoiset paremmin kuin tummaihoiset.

– Jos asiaa ei lähestytä ajatuksella, viranomaiset saattavat päätyä luottamaan puutteelliseen tai puolueelliseen tietoon päättäessään, kenen liikkeitä jäljittää, ketä tutkia tai jopa kenet pidättää rikoksesta.

