Mielenosoitukset jatkuvat Trumpin vieraillessa Skotlannissa – Trump Baby -ilmapallo kuljetettiin yöllä Lontoosta Skotlantiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen vaimonsa Melania viettävät parhaillaan viikonloppua Skotlannissa Trumpin omistamalla Turnberry-golfklubilla.

Vaikka klubi on avoinna myös muille vieraille, paikalla on runsaasti poliiseja, jotka vartioivat aluetta. Myös poliisin tarkka-ampujat ovat asemissa. Siitä huolimatta ilmeisesti ympäristöjärjestö Greenpeaceen liitetty mielenosoittaja onnistui lentämään varjoliitimellä klubin ylitse juuri Trumpin saapuessa sinne perjantai-iltana. Hän veti mukanaan Trumpia arvostelevaa banderollia. Poliisi etsii lentäjää, kertoo muun muassa BBC.

BBC:n mukaan Greenpeace kertoi poliisille lentäjästä varttia ennen kuin tämä teki ohilentonsa.

Klubilla järjestetään viikonloppuna muun muassa häät, ja paikalla on runsaasti golfinpelaajia. Myös presidentti Trump on ilmoittanut, että haluaisi kaksipäiväisen vierailunsa aikana pelata golfia.

Useat Skotlannin lehdet ovat omistaneet etusivunsa Trumpin vierailulle ja häntä vastustaville protesteille.

Parlamentti kielsi lennättämästä palloa alueellaan

Eri puolilla Skotlantia järjestetään lauantaina lisää Trumpia vastustavia mielenosoituksia. Perjantaina mielenosoituksiin osallistui tuhansia ihmisiä.

Edinburghin mielenosoitus alkaa Skotlannin parlamenttitalolta, kulkee Yhdysvaltain lähetystön ohitse ja päättyy perhejuhlaan puistossa kaupungin keskustan eteläpuolella. Sen järjestäjät ovat vahvistaneet, että usean metrin kokoinen Trumpia esittävä pilailuilmapallo ”Trump Baby” on mukana mielenosoituksessa. Pallo esiintyi perjantaina Lontoon keskustassa järjestetyssä mielenosoituksessa.

Skotlannin parlamentti kuitenkin kielsi lennättämästä palloa alueellaan sanoen sen olevan epäsopivaa parlamentille. Pallo esiintyy kuitenkin marssin päätepisteessä puistossa.

Jo aamulla Turnberryn lähistölle oli kerääntynyt mielenosoittajia, jotka poliisi piti kauempana.

Turnberryn golfklubin aluetta on uudistettu yli 220 miljoonalla eurolla viimeisten neljän vuoden aikana. Trump on kuvaillut paikkaa ”taianomaiseksi”, kertoo Guardian.

