Mikko Korhonen pääsee ensi kertaa PGA Championshipiin

Mikko Korhonen sai tiistaina mieluisan palkinnon uransa parhaasta kaudesta golfin Euroopan-kiertueella. Korhonen sai kutsun kauden viimeiseen major-turnaukseen, St. Louisissa 9.-12. elokuuta pelattavaan PGA Championshipiin.

PGA Championshipiin pääsevät yleensä maailmanlistan sata parasta. Korhonen on tuoreimmassa rankingissa sijalla 98.

– Vähän oli kuumeinen odotus. Oli hyvä saada tieto senkin takia, että ehdin tehdä tarvittavat matkajärjestelyt, Korhonen kommentoi kutsua tiedotteessaan.

Major-kilpailu on maanantaina 38 vuotta täyttäneen Korhosen ensimmäinen. Suomalaisista miesten majorissa on pelannut vain Mikko Ilonen vuonna 2015.

– Tämä on hieno mahdollisuus, ja olisihan se kiva siellä pärjätäkin, Korhonen pohdiskeli saamaansa tilaisuutta.

