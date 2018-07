Milanon La Scala vierailee Savonlinnan Oopperajuhlilla ensi kesänä – tapahtuman historian suurin taloudellinen panostus

Maailman kuuluisimpiin oopperataloihin lukeutuva Milanon La Scala vierailee Savonlinnan Oopperajuhlilla ensi kesänä. Vierailu on Teatro alla Scalan ensimmäinen Suomessa. Se on myös Savonlinnan Oopperajuhlien historian suurin taloudellinen panostus.

La Scala esittää Olavinlinnassa uutuustuotantonsa Giuseppe Verdin oopperan I masnadieri (Rosvot) sekä huippulaulajien tähdittämän juhlakonsertin.

Savonlinnan Oopperajuhlilla on vieraillut oopperataloja maailmalta vuodesta 1987 lähtien.

– La Scalan vierailun mahdollisti etenkin Jane ja Aatos Erkon säätiön yli miljoonan euron lahjoitus sekä usean muun sponsorin ja julkisen toimijan tuki Oopperajuhlille, festivaalin tiedotteessa kerrotaan.

Verdin I masnadieri saa ensi-iltansa La Scalassa kesäkuussa 2019 ja heti heinäkuussa se nähdään Olavinlinnassa. Oopperan ohjaa David McVicar, joka ohjasi Rigoleton Savonlinnan Oopperajuhlille vuonna 2017. Myös Rigoletto palaa ohjelmistoon ensi kesänä.

Säveltäjä Giuseppe Verdin ura alkoi ja päättyi La Scalassa. Oopperatalo on avattu vuonna 1778.

Savonlinnan Oopperajuhlien taiteellisen johtajan Jorma Silvastin mukaan La Scalan johtaja Alexander Pereira kävi Oopperajuhlilla kymmenisen vuotta sitten ja ihastui näkemäänsä.

– Aloittaessamme keskustelut vierailusta hän totesi heti, että tämä tehdään, Silvasti kertoo.

Silvastin kausi Oopperajuhlien taiteellisena johtajana päättyy ensi kesänä.

