MM-kisaisäntä Venäjä joutuu Espanjan syyniin – Kroatia yrittää jatkaa voittokulkuaan

Jalkapallon MM-lopputurnaus jatkuu tänään kahdella neljännesvälieräottelulla. Otteluparit ovat Espanja-Venäjä ja Kroatia-Tanska.

Tällä vuosikymmenellä sekä maailman- että Euroopan mestaruuden voittanut Espanja ja järjestäjämaa Venäjä kohtaavat Moskovassa alkaen kello 17. Kroatia ja Tanska aloittavat ottelunsa Nizhni Novgorodissa Suomen aikaa kello 21.

Espanja ja Kroatia voittivat alkulohkonsa, ja historiansa ensimmäistä kertaa MM-pudotuspeleihin yltänyt Venäjä ja Tanska olivat lohkokakkosia.

Vaikka Venäjä saa Moskovan Luzhniki-stadionilla pelattavassa ottelussa kannattajiltaan raivoisaa tukea, 23 tappiotonta ottelua peräkkäin pelannut Espanja on selvä ennakkosuosikki.

Maailman parhaimpien maalivahtien joukkoon arvioidun Espanjan David de Gean taakse on isketty pallo viisi kertaa.

– Olemme tehneet paljon maaleja, mutta myös päästäneet niitä. Meillä on hyökkäävä joukkue, joten painimme asian kanssa usein, myönsi espanjalaispuolustaja Cesar Azpilicueta AFP:lle.

Pelaajien sisäistä kilpailutilannetta kuvaa se, ettei Englannin Valioliigan Chelseassa pelaavalla Azpilicuetalla ole Espanjan riveissä ollut asiaa MM-kentälle.

Venäjä voitti kaksi ensimmäistä MM-otteluaan yhteismaalein 8-1, mutta hävisi Uruguaylle 0-3.

– Haluamme tarjota kannattajillemme lahjan, sanoo kisoissa kaksi maalia tehnyt hyökkääjä Artjom Dzjuba.

Tanska ottaa varman päälle

Tanskalla on Espanjan tavoin mainio ottelusaldo. Se on hävinnyt virallisen maaottelun viimeksi lokakuussa 2016.

Norjalaisvalmentaja Åge Hareide on muokannut räiskyvästä hyökkäyspelistä takavuosina tunnetulle Tanskalle puolustavan pelitavan. Tanska turvaa Tottenhamin keskikenttätähteen Christian Erikseniin.

D-lohkon ykkönen Kroatia voitti Uruguayn ja Belgian tavoin kaikki kolme alkulohkopeliään. Kroatian keskikenttää voi pitää turnauksen parhaana. Barcelonan Ivan Rakiticilla ja varsinkin Real Madridin Luka Modricilla olisi ottajia.

Kroatia on viimeksi yltänyt MM-alkulohkosta jatkoon vuonna 1998. Silloinen maajoukkue voitti lopulta MM-pronssia.

Tanska on edellisen kerran pelannut MM-pudotuspeleissä vuoden 2002 lopputurnauksessa.

