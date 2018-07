Mobiiliajokortilla voi pian todistaa iän – liikenteessä se ei vielä kelpaa

Uuden mobiiliajokortin odotetaan tulevan koko kansan käyttöön vuoden loppuun mennessä, sanoo Liikenteen turvallisuusviraston Trafin osastopäällikkö Kimmo Pylväs.

Poliisi ei kelpuuta digitaalista ajokorttia liikenteessä ennen lakimuutosta, mutta sitä voisi käyttää muun muassa Postissa henkilöllisyyden todistamisessa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut ohjeistuksen, jonka mukaan sähköinen ajokortti hyväksytään iän tarkastamiseen alkoholin ostamisessa. Myös matkailu- ja ravintolayrittäjiä edustava Mara on antanut samanlaisen ohjeistuksen ikärajavalvontaan.

Ajokortin voisi ladata matkapuhelimeen syksyllä, jos kokeilu etenee aikataulussa. Tunnistautuminen tapahtuisi mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Mobiiliajokorttia on testattu 3 000 hengen pilottiryhmässä. Pylvään mukaan myös kortin tietoturvaa on jatkuvasti testattu eikä siinä ole havaittu riskejä.

Ajokortti älypuhelimessa

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi keväällä, että mobiiliajokortin käyttöönottoa kansallisella tasolla selvitetään.

– Se on ollut ainakin hallituksen norminpurkulistoilla. Toivomme, että myös liikenteessä ajaminen tulisi lainsäädäntöön mahdollisimman pikaisesti, Trafin Pylväs sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on aiemmin kertonut Keskisuomalaiselle, että lakimuutosta on tuskin luvassa tällä kaudella. Hän ei kuitenkaan sulkenut ovea mobiiliajokortin virallistamiselta.

STT

