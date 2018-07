Mobiiliajokorttia voi vilauttaa pian Alkossa – poliisille se ei kelpaa vielä

Kännykkään ladattavan mobiiliajokortin pitäisi kelvata viimeistään loppuvuodesta iän todistamiseen esimerkiksi alkoholin ostamisessa.

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara on suositellut, että sen jäsenyritykset hyväksyisivät mobiiliajokortin iän tarkastamisessa.

Myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut uudet ohjeet alkoholin vähittäismyynnistä. Ohjeen mukaan Trafin mobiiliajokortti hyväksytään iän tarkastamiseen alkoholin ostossa. Tämä tarkoittaa, että kortin pitäisi käydä myös esimerkiksi Alkossa, sanoo Liikenteen turvallisuusviraston Trafin osastopäällikkö Kimmo Pylväs.

Myös Posti on ilmoittanut, että mobiiliajokortin pitäisi kelvata kaikissa sen palvelupisteissä.

– Tarkoituksena on, että mobiiliajokortti olisi loppuvuodesta syksyllä koko kansan käytössä, Pylväs sanoo.

Korttia on testattu nyt 3 000 hengen pilottiryhmässä. Trafi odottaa, että moni suomalainen ottaa kortin käyttöönsä syksyllä.

Ei tietoa, milloin kävisi liikenteessä

Liikenteessä kortti ei kuitenkaan käy. Poliisi ei voi hyväksyä mobiiliajokorttia liikenteessä ennen kuin lainsäädäntö on muutettu. Siksi perinteistä ajokorttia on kannettava yhä mukana liikenteessä, sanoo Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen.

– Poliisi suhtautuu kuitenkin myönteisesti teknologian kehittämiseen ja uusiin palveluihin, hän sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön yksikön johtajan Maija Ahokkaan mukaan ajokorttilain muuttaminen on selvitystyön alla ministeriössä. Vielä ei ole tiedossa, millä aikataululla uudistus etenee.

Pylvään mukaan sähköinen ajokortti on ollut hallituksen norminpurkulistoilla.

– Mitään lakialoitetta ei ole ilmeisesti vielä ollut vireillä, mutta toivomme, että asia etenisi lainsäädäntöön nopeasti, hän sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on aiemmin kertonut Keskisuomalaiselle, että lakimuutosta on tuskin luvassa tällä hallituskaudella. Hän ei kuitenkaan sulkenut ovea mobiiliajokortin virallistamiselta.

Kortti testattu tietoturvan varalta

Poliisihallituksen Piipponen näkee mobiiliajokortin tuovan hyötyjä.

– Kuljettaja voi tarkastaa, millaisia ajoneuvoja hänellä on oikeus kuljettaa. Kuljettaja saa myös ajoneuvojensa katsastusajoista tietoa. Nämä eivät ole kaikille aina selviä.

Liikenne- ja viestintäministeriö näkee hyötynä myös muun muassa sen, että mobiiliajokortti on aina ajan tasalla, se on helposti laajennettavissa moniin palveluihin eikä kuormita ympäristöä.

Pylväs ei näe asiassa tietoturvariskejä.

– Kortti on tietoturvatestattu ja edelleen testataan. Ja jos nyt ajatellaan, niin meillähän on pankki yhtä lailla puhelimessa ja kaikki asiointi siellä. Tämä ei ole sen kummoisempi juttu.

Suomi on tiettävästi ensimmäinen EU-maa, joka ottaa käyttöön mobiiliajokortin. Muissa EU-maissa se ei vielä tiettävästi käy.

EU-tason toimena mobiiliajokortin käyttöönotto edellyttäisi ajokorttidirektiivin muutosta, Liikenne- ja viestintäministeriön Ahokas sanoo.

– Direktiivissä määritellään esimerkiksi kortin väriä ja kokoa koskevat vaatimukset. Vain näiden vaatimusten mukainen ajokortti tunnustetaan muissa EU- jäsenvaltioissa.

