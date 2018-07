Motocross-juniorit kaasuttelevat viikonloppuna yhteiskisassa Salossa ja Lohjalla

Salon Kavilannummen perinteikkäällä radalla päristellään sunnuntaina kansallisen tason kilpailu, joka kokoaa juniorikuljettajia yhteensä neljään eri luokkaan. Master of Juniors -niminen motocrosskilpailu käynnistyy jo lauantaina Lohjalta. Kummankin päivän kisaerien tulokset lasketaan yhteen, ja niistä muodostuu koko kisaviikonlopun kokonaistilanne.

Kilpailun järjestäjinä toimivat Lohjan Seudun Moottorikerho, Salon Moottorikerho ja Salon Moottoriseura.

Lohjalla ja Salossa ajetaan MXJ, MXC/B, MX65 ja MX50-luokissa. MX50-luokassa ajetaan todennäköisesti Suomen ensimmäiset kansalliset kisaerät. Luokka on tarkoitettu jopa jo viisivuotiaille lapsille.

– Osallistujia on sopivasta kaikissa luokissa paitsi MXJ:ssä (14–18-vuotiaat), johon ilmoittautumisia tuli vähän, kertoo kilpailunjohtaja Turjo Helmiö.

Viikonlopun aikana crossipyörää käskyttää myös neljä Salon Moottorikerhon kuljettajaa, Miska Kyynäräinen (MX50), Eetu Laukkanen (MX65) sekä Niilo Rautio ja Aaron Jaakkola (MXC/B).