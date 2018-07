Mukava ja tukala helle

Tällä viikolla on rikottu lämpöennätyksiä, ja lämmin, jopa helteinen sää näyttää vielä jatkuvan. Ilmatieteenlaitoksen ennusteen mukaan lämpötila nousee joka päivä 30 asteen tietämille.

Varsinkin eteläisessä Suomessa niin suuri osa vuodesta on pimeää, märkää ja koleaa, että aurinkoiset päivät ja lämpimät yöt ovat tervetulleita.

Valkoisella poutapilvellä on kuitenkin harmahtava reunus: Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muistuttaa, että kuuma sää lisää väestön sairastavuutta ja kuolleisuutta.

Kyse ei ole ilon pilaamisesta, vaan vakavasta huolesta. Sanontojen mukaan helle hellii, eikä lämmin riko luita, mutta kuumin kesä on toisille hyvinkin tukalaa ja jopa vaarallista aikaa.

Helteistä aiheutuva terveysriski kasvaa jo yksittäisinä lämpiminä päivinä, ja helleaaltojen aikana terveysvaikutukset lisääntyvät voimakkaasti. Aurinkoa voi vältellä, mutta lämpö kuormittaa ihmisen elimistöä öisinkin, kun asunnot eivät viilene.

Viranomaiset suuntaavat varoituksensa ennen muuta riskiryhmille. Sellaisia ovat vanhukset, lapset, sydän- ja verisuonitauteja sairastavat, heidän läheisensä sekä ulkona työskentelevät; kaiken kaikkiaan siis suuri osa väestöstä.

Vaikka itse ei kärsisikään kesäkuumasta, voi huolehtia muiden hyvinvoinnista. THL kehottaa pitämään yhteyttä yksin eläviin sukulaisiin, ystäviin ja naapureihin ja auttamaan heitä tarvittaessa suojautumaan kuumuudelta.

Kannattaa myös muistaa, että pienet lapset kärsivät aikuista herkemmin nestehukasta.

Hyvää tarkoittavat toimintaohjeet ovat ristiriidassa heinäkuisten lomanviettotapojen kanssa.

Lämpimällä pitää juoda riittävästi ja säännöllisesti pitkin päivää, mutta ei alkoholia eikä kahvia tai sokeripitoisia juomia. Syödä kannattaa usein ja pieniä aterioita kerralla. Soveliainta helleruokaa ovat hedelmät ja salaatit.

Tutkimukseen ja kokemukseen perustuvat varoitukset kannattaa ottaa todesta, vaikka hellekauden ravintosuositukset eivät välttämättä pure parhaiten keskellä kiivainta grillaussesonkia.