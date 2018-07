Museo havittelee Englannin päävalmentajan liiviä muotikokoelmaansa

Englannin jalkapallomaajoukkueen päävalmentajan Gareth Southgaten liivit ovat varastaneet huomion MM-kisoissa. Nyt lontoolainen museo on paljastanut haluavansa hankkia yhden Southgaten puvuista muotikokoelmaansa.

– Liivejä alettiin valmistaa Lontoossa vuonna 1666, ja vähintään 300 vuoden ajan kolmiosainen puku loi jokaisen miehen vaatekaapin perustan. Nyt Southgate on elvyttämässä tätä lontoolaista traditiota ja tuo liivit takaisin muodin eturintamalle, Museum of Londonin vanhempi muotikuraattori Beatrice Behlen ylistää.

Brittilehti The Sun on kehottanut kannattajia pukeutumaan liiviin ”Waistcoat Wednesdayn” eli liivikeskiviikon kunniaksi. Englanti pelaa keskiviikkona välierässä Kroatiaa vastaan.

Jo aiemmin Britanniassa lanseerattiin #NationalWaistcoatDay eli kansainvälinen liivipäivä Southgaten ja hänen joukkueensa kunniaksi.

STT

