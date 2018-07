Muu maa mansikka

PÄIVI ARVONEN. Tutun sanonnan mukaan muu maa on mustikka ja oma synnyinmaa aina se makeampi mansikka. Vähintäänkin yhtä yleinen on sanonta ”Kyllä routa porsaan kotiin ajaa”, jota käytetään usein myös ulkomaille muuttaneista suomalaisista.

Suomalaiset ovat Euroopan mittakaavassa aktiivisia maasta muuttajia. Suomalaisista noin 5,7 prosenttia asuu ulkomailla. Suomea edellä ovat Euroopassa vain Irlanti, jonka kansalaisista peräti 17,5 prosenttia asuu ulkomailla, Portugali 14 ja Kreikka 6,6 prosentillaan. Suomalaistaustaisia arvioidaan asuvan maailmalla kaksi miljoonaa.

Ulkomailla asuminen ja ulkomaille muuttaminen aiheuttavat vuodesta toiseen Suomessa asuvissa suomalaisissa voimakkaita tunteita etenkin sosiaalisen median ja verkkomedioiden keskustelupalstoilla.

Mielipiteitä on toki yhtä monia kuin mielipiteen esittäjiäkin, mutta monia maastamuuttoa kommentoivia yhdistää ainakin alitajuinen ajatus siitä, että Suomesta maailmalle muuttava on jonkin sortin isänmaan petturi. Ulkomaille muuttavalle saatetaan pisteliäästi kommentoida vähintäänkin selän takana ”maitojunalla kotiin paluusta”.

Moni maailmalle lähtijä palaa takaisin, mutta moni kotiutuu uuteen asuinmaahan tai työn vuoksi maailmalla kiertämiseen niin hyvin, ettei halua palata Suomeen kuin korkeintaan kesälomalle ja nimenomaan kesällä.

Talouselämä -lehti uutisoi toukokuussa opetushallituksen teettämästä tutkimuksesta, jonka mukaan vain neljännes ulkomailla opiskelevista suomalaisnuorista haluaa opintojen päätyttyä palata Suomeen. Ulkomailla opiskelevat kokivat Suomen ”tylsänä, kylmänä ja ahdasmielisenä” ja suomalaiset tuntuivat heistä ulkomailla oleskelun jälkeen ”jäykiltä ja sulkeutuneilta”.

Jaoin uutisen FB-profiilissani ja sain nopeasti kymmeniä kommentteja. Kärkkäimmät kommentoijat hyökkäsivät puolustamaan Suomea kuin kyseessä olisi ollut aseellinen kahakka itärajalla. Suomi on hieno maa, jonka historiasta, luonnosta ja kulttuurista saa ja pitääkin olla ylpeä.

Se, että rakastaa ja kunnioittaa Suomea maana ei automaattisesti tarkoita, että pitää suomalaisista. Moni ulkomailla asunut ja asuva suomalainen kokee suomalaisen hiljaisuuden, puhumattomuuden ja penseyden sekä huolimattoman olemuksen negatiivisena verrattuna lähes kaikkialla muualla maailmassa yleiseen kanssaihmisten huomioimiseen pienillä sanoilla teoilla ja huolitellulla pukeutumisella.

Kateutta on varmasti kaikkialla maailmassa, mutta yllättävän moni ulkosuomalainen allekirjoittaa väitteen ”Suomi on ainoa maa, jossa kateus voittaa kiimankin”.

Olen haastatellut lukuisia ulkosuomalaisia eri mantereilla ja hyvin usein kuulen, että haastateltavan nykyisessä kotimaassa tuetaan ja kannustetaan kanssaihmisiä alasta riippumatta paljon enemmän kuin Suomessa, jossa lähinnä kyräillään tai puukotetaan selkään tai ainakin vähätellään.

Yhden ihmisen menestys ja onni eivät ole pois toisilta, eikä kanssaihmisen kehuminen vähennä omia onnistumisen mahdollisuuksia.

Kirjoittaja on teologian maisteri ja toimittaja.