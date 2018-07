Naton pääsihteeri: Trumpin viesti on kuultu selvästi, liittolaiset ovat sopineet kaksinkertaistavansa vaivannäkönsä

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vakuuttaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sanoman puolustusmenojen kasvattamisesta tulleen puolustusliiton jäsenille selväksi ”kuuluvasti ja selkeästi”.

Stoltenbergin mukaan Trumpin vaatima puolustusmenojen kasvattaminen on jo käynnissä. Naton jäsenmaat ovat asettaneet yhteiseksi tavoitteekseen puolustusmenojen kasvattamisen kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. 29 jäsenvaltiosta 8 on saavuttamassa tavoitteen tänä vuonna.

– Tänään liittolaiset sopivat yhteisesti kaksinkertaistavansa vaivannäkönsä. Kaikki liittolaismaat ovat sitoutuneita puolustusliittoon. Nato on hyväksi Euroopalle ja hyväksi Amerikalle. Kaksi maailmansotaa ja kylmä sota osoittivat, että olemme vahvempia yhdessä kuin erikseen, Stoltenberg kertoi lehdistölle.

Presidentti Trump esitti vielä keskiviikkona, että Nato-maiden tulisi kasvattaa puolustusmenojaan peräti neljään prosenttiin bkt:stä, ja että kahden prosentin tavoite pitäisi toteutua välittömästi, ei vasta vuoteen 2024 mennessä.

Trumpin vaatimista uusista, konkreettisista tavoitteista ei pääsihteerin puheiden perusteella kuitenkaan ole sovittu.

”Keskustelu tehnyt Natosta vahvemman”

Stoltenbergin lehdistötilaisuus järjestettiin sen jälkeen, kun jäsenvaltiot olivat kokoontuneet ylimääräiseen tapaamiseen, jonka aiheeksi kerrottiin puolustuskulujen taakan reilu jakautuminen. Pääsihteeri ei kuitenkaan suostunut avaamaan toimittajille selkeästi sitä, miksi ylimääräinen tapaaminen järjestettiin.

– Meistä kaikista tuntui siltä, että tarvitsimme ylimääräistä aikaa saattaaksemme loppuun keskustelun taakan jakamisesta. Meillä oli hyvä keskustelu, jossa on päästy johtopäätöksiin ja vahvistettu sitoutumisemme sijoitusten kasvattamiseen. Uutta rahaa on jo tulossa puolustukseen, Stoltenberg sanoo.

Trumpin aggressiivisesta tyylistä huolimatta pääsihteeri vakuutteli, että puolustusliiton jäsenten suhteet ovat entistä vahvempia.

– Meillä oli rehellinen ja avoin keskustelu, joka on tehnyt Natosta vahvemman. Meillä on uusi ymmärrys puolustukseen sijoittamisen kiireellisyydestä.

Stoltenbergin mukaan Trumpin ärhäkkä käyttäytyminen kokouksessa ei ole syönyt puolustusliiton jäsenmaiden luottamusta siihen, että tarvittaessa Yhdysvallat tulisi auttamaan jäsenmaita sotatilanteessa.

– Liittolaismaiden välillä on näkemyseroja. Se ei ole ongelma, kunhan yhteisymmärrykseen päästään. Nato on tämän kokouksen jälkeen yhtenäisempi kuin ennen sitä, Stoltenberg sanoi.

Media: Trump uhkasi lähdöllä, jos puolustusmenot eivät kasva

Päiväkausia Nato-maiden alhaisia puolustusbudjetteja arvostellut Trump kertoi aiemmin pidetyssä lehdistötilaisuudessa olevansa lopulta tyytyväinen kokoukseen, jossa saavutettiin hänen mukaansa merkittävää edistystä.

Trumpin mukaan kaikki maat ovat luvanneet kasvattaa sitoumustaan puolustusmenojen kasvattamiseksi. Yhdysvaltain presidentti toisti ajatuksensa, että lopullisen tavoitteen tulisi olla neljä prosenttia bkt:stä.

Trump järjesti tiedotustilaisuuden vain vähän sen jälkeen kun useat tiedotusvälineet olivat kertoneet amerikkalaispresidentin uhanneen muita liittolaisia lähdöllä. Saksalaisen DPA:n mukaan Trump oli uhannut Yhdysvaltojen lähtevän omille teilleen, jos muut sotilasliiton maat eivät lisää heti puolustusmenojaan sovitulle tasolle.

Tiedotustilaisuudessa Trump sanoi, että olisi voinut vetää maansa sotilasliitosta. Trumpin mukaan se ei kuitenkaan ole nyt tarpeen, kun jäsenmaat lupasivat lisätä panostustaan.

