NBC: Kaksi lasta ja heidän isoisoäitinsä ovat kuolleet Kalifornian paloissa

Yhdysvalloissa kaksi lasta ja heidän isoisoäitinsä ovat kuolleet Kaliforniassa riehuvissa maastopaloissa, kertoo NBC News. Tiedon kuolemista on vahvistanut NBC Newsille surmansa saaneiden perhe.

Uutiskanavan mukaan paloissa on saanut surmansa ainakin viisi ihmistä. Kaksi aiemmin tiedossa ollutta kuolonuhria olivat NBC Newsin mukaan sammuttamassa paloa.

Uutistoimisto AFP puolestaan kertoo, että kuolonuhreja on ainakin kuusi.

https://www.nbcnews.com/news/us-news/three-reported-dead-massive-california-fire-has-now-killed-5-n895531

STT