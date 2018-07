NBC: Kaksi lasta ja heidän isoisoäitinsä ovat kuolleet Kalifornian paloissa

Yhdysvalloissa kaksi lasta ja heidän isoisoäitinsä ovat kuolleet Kaliforniassa riehuvissa maastopaloissa, kertoo NBC News. Tiedon kuolemista on vahvistanut NBC Newsille surmansa saaneiden perhe.

Uutiskanavan mukaan paloissa on saanut surmansa ainakin viisi ihmistä. Kaksi aiemmin tiedossa ollutta kuolonuhria olivat NBC Newsin mukaan sammuttamassa paloa. Uutistoimisto AFP puolestaan kertoo, että kuolonuhreja on ainakin kuusi.

Useita palomiehiä ja siviilejä on myös loukkaantunut. Lisäksi aiemmin on kerrottu, että ihmisiä on kateissa palojen takia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti hätätilan Kaliforniaan lauantaina päivä sen jälkeen, kun Kalifornian kuvernööri oli pyytänyt liittovaltiolta apua ihmisenhenkien pelastamiseksi ja omaisuuden suojelemiseksi. Hätätilan julistaminen mahdollistaa liittovaltion avun osavaltiolle.

Kymmeniätuhansia ihmisiä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Paloista suurin, Carr-nimen saanut palo on tuhonnut jo yli 32 700 hehtaaria maastoa, kertoivat viranomaiset.

https://www.nbcnews.com/news/us-news/three-reported-dead-massive-california-fire-has-now-killed-5-n895531

STT

