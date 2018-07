NBC News: Useiden rajalla perheistään erotettujen nuorten siirtolaislasten vanhemmat kateissa

Yhdysvaltain hallinto on ilmoittanut, etteivät viranomaiset ole löytäneet useiden alle 5-vuotiaiden siirtolaislasten vanhempia, uutisoi NBC News. Hallinnon asianajajan mukaan rajalla vanhemmistaan erotetuista alle 5-vuotiaista lapsista 38:n vanhempia ei ole löydetty. Kadonneista vanhemmista puolet on viranomaisten tietojen mukaan jossain Yhdysvalloissa ja puolet on karkotettu.

Yhdysvaltalaistuomari määräsi vajaat kaksi viikkoa sitten, että alle 5-vuotiaat lapset pitää palauttaa vanhemmilleen kahden viikon kuluessa. Vanhemmat lapset pitää puolestaan palauttaa 30 vuorokauden sisällä.

