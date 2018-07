NBC News: Useiden rajalla perheistään erotettujen nuorten siirtolaislasten vanhemmat kateissa

Yhdysvaltain hallinto on ilmoittanut, etteivät viranomaiset ole löytäneet useiden alle 5-vuotiaiden siirtolaislasten vanhempia, uutisoi NBC News. Asiasta perjantaina kertoneen hallinnon asianajajan mukaan rajalla vanhemmistaan erotetuista alle 5-vuotiaista lapsista 38:n vanhempia ei ole löydetty. Kadonneista vanhemmista puolet on viranomaisten tietojen mukaan jossain Yhdysvalloissa ja puolet on karkotettu.

Yhdysvaltalaistuomari määräsi vajaat kaksi viikkoa sitten, että alle 5-vuotiaat lapset pitää palauttaa vanhemmilleen kahden viikon kuluessa. Vanhemmat lapset pitää puolestaan palauttaa 30 vuorokauden sisällä.

NBC Newsin mukaan määräyksen antanut tuomari on sanonut suostuvansa antamaan hallinnolle lisäaikaa alle 5-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä yhdistämiseen, jos hallinto pystyy antamaan listan kaikista perheistään erotetuista lapsista ja heidän vanhempiensa tilanteesta maanantaina.

Lähes 3 000 siirtolaislasta erotettiin perheistään rajalla presidentti Donald Trumpin hallinnon nollatoleranssipolitiikan nojalla. Asiasta nousi suuri kohu sekä Yhdysvaltojen sisällä että ulkomailla. Lopulta Trump lopetti perheiden erottamisen presidentin määräyksellä, vaikka oli pitkään väittänyt, että vain kongressi voisi ratkaista ongelman.

Ennen Trumpin hallinnon nollatoleranssipolitiikkaa käytössä oli käytäntö, jossa kiinni otetut päästetään vapaaksi odottamaan asiansa käsittelyä oikeudessa. Trumpin hallinto vannoi lopettavansa käytännön, koska osa vapaaksi päästetyistä ei saavu oikeuteen tai noudata saamaansa maastakarkotuspäätöstä, vaan jää laittomasti asumaan Yhdysvaltoihin.

Hallinto tekee dna-testit lapsille

Yhdysvaltain hallinto ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että vanhemmistaan erotetuille lapsille tehdään dna-testit, jotta lapset pystyttäisiin tehokkaasti palauttamaan vanhemmilleen. Asiasta torstaina kertoneen sosiaali- ja terveysministeriön edustajan mukaan näyte otetaan pyyhkäisemällä posken sisäpinnalta. Yleensä dna-testiä käytetään Yhdysvalloissa siirtolaisten henkilöllisyyden varmistamiseksi vain viimeisenä vaihtoehtona.

Ministeriön edustaja ei kertonut, kuinka monta rajalla vanhemmistaan erotettua lasta tarkalleen on viranomaisten hoteissa. Hänen mukaansa määrä on kuitenkin alle 3 000.

Kaikkiaan viranomaisten hoteissa on arviolta 11 800 alaikäistä siirtolaista.

STT

