New York Times siirsi kohussa ryvettyneen toimittajansa – Ali Watkinsin tapaus kuohuttaa amerikkalaista mediaa

New York Times on kertonut siirtävänsä kohussa ryvettyneen toimittajansa Ali Watkinsin lehden Washingtonin toimistosta New Yorkiin, jossa nuorta toimittajaa tarkkaillaan ja jossa hän toimii vanhemman toimittajan opastettavana.

Yhdysvalloissa media-ala on kohissut jo kuukauden ajan Watkinsin tapauksesta, josta on revennyt riita arvostetun sanomalehden ja liittovaltion viranomaisten välille.

Kohu liittyy 26-vuotiaan Watkinsin ja 57-vuotiaan Yhdysvaltain senaatin tiedustelulautakunnan avustajan James Wolfen väliseen suhteeseen, joka alkoi paljastua, kun Wolfe pidätettiin 7. kesäkuuta.

Wolfea vastaan nostettiin syyte liittovaltion viranomaisille valehtelemisesta suhteestaan Watkinsiin ja muihin toimittajiin. Osana tutkintaa liittovaltion viranomaiset olivat ottaneet haltuunsa Watkinsin sähköpostit ja puhelutiedot.

Watkins osallistui McClatchy-uutistoimiston harjoittelijana Pulitzer-ehdokkaana olleen juttusarjan tekemiseen. Hän on työskennellyt myös Huffington Post- ja Politico-verkkolehdille, kertoo esimerkiksi CBS News.

Toimittajat ja sananvapausaktiivit älähtivät

New York Times ja lehdistönvapautta puolustavat kansalaisjärjestöt kritisoivat voimakkaasti viranomaisten toimintaa.

– Kammoksumme hallituksen tekoja. Etukäteen ilmoittamatta viranomaiset penkoivat läpi vuosien edestä journalistin puhelin- ja sähköpostitietoja. Tämä vaarantaa sananvapauden ja rikkoo oikeusministeriön ohjeistusta, lehden päätoimittaja Dean Baquet sanoo toimitukselle suunnatussa kirjeessä.

Toimittajien tietosuoja on Yhdysvalloissa perinteisesti vahva. Watkinsin tapauksessa kyse ei ole kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävien tai salaisten tietojen vuotamisesta.

Times on moittinut toimittajaansa siitä, että hän salasi suhteensa tietolähteeseen. Watson ei lisäksi kertonut New York Timesille tietojensa takavarikoimisesta, mikä tapahtui useita kuukausia ennen Wolfen pidätystä. Watkinsin toimintaa ei kuitenkaan katsottu erottamissyyksi.

– Vaadimme journalisteiltamme korkeimpia mahdollisia eettisiä standardeja. Annamme Alille mahdollisuuden todistaa, että hän voi täyttää ne. Haluan uskoa, että Times on humaani paikka, jossa ihmisille annetaan toinen tilaisuus, päätoimittaja kirjoittaa.

https://www.nytimes.com/2018/07/03/business/media/ali-watkins-times-reporter-memo.html

https://www.nytimes.com/2018/06/24/business/media/james-wolfe-ali-watkins-leaks-reporter.html

https://www.mcclatchydc.com/news/politics-government/article24783304.html

https://www.cbsnews.com/news/ali-watkins-new-york-times-is-examining-work-history-of-its-reporter-amid-leak-case/

STT

Kuvat: