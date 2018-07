Neymar on köllötellyt nurmella pisimpään MM-turnauksessa – lähes 14 minuuttia

Brasilian jalkapallomaajoukkueen tähtipelaaja Neymar löytyy nolon MM-kisatilaston kärkipaikalta. Kahdesti maalinteossa kunnostautunut Neymar on köllötellyt nurmella pisimpään MM-turnauksen aikana, lähes 14 minuuttia Brasilian neljässä ottelussa.

Veikeän tilaston on laatinut sveitsiläinen tv-kanava RTS Sport.

Neymar rentoutui parhaiten ottelussa neljännesvälierässä Meksikoa vastaan. Nurmella loikoiluun hupeni viisi ja puoli minuuttia ottelun peliajasta.

Neymaria on pilkattu turnauksen edetessä teatraalisista loukkaantumisnäytöksistä. Toisaalta kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan tilastot todistavat hänet turnauksen eniten taklatuksi pelaajaksi.

Fifan analyysin mukaan Neymar on vastaanottanut 23 vastustajan taklausta.

STT

Kuvat: