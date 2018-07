Nooralotta Neziri on alittanut 13 sekunnin rajan 100 metrin aitajuoksussa Sveitsissä. Neziri voitti Luzernissa matkan B-finaalin ajalla 12,89. Juoksussa oli myötätuulta metri sekunnissa.

Viime viikolla Neziri juoksi kauden parhaansa 12,86 Joensuussa. Aika on kauden kotimainen kärkitulos.

Nezirin Suomen ennätys on 12,81 vuodelta 2016.

STT

Kuvat: