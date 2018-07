NFL-pelaajan poika on viimeinen pala Vilppaan ensi kauden joukkueessa

Vilppaan joukkue Korisliigan kaudelle 2018–2019 on nyt valmis. Viimeisenä pelaajana joukkueeseen liittyy 24-vuotias ja 198-senttinen laituri D.J. Fenner.

Seattlesta kotoisin oleva Fenner on kahden passin mies: hänen äitinsä on kotoisin Filippiineiltä ja hänen isänsä Derrick pelasi aikoinaan amerikkalaista jalkapalloa NFL:ssä.

Fenner valmistui Nevadan yliopistossa keväällä 2017. Seniorikauden keskiarvot olivat vakuuttavat 13,7 pistettä, 3,6 levypalloa ja 1,7 syöttöä reilun puolen tunnin peliajalla.

Viime kaudella Fenner pelasi Unkarin ja Kreikan pääsarjoissa. Piipahdus Unkarin huippuseurassa Alba Fehervarissa jäi 14 otteluun. Unkarin pääsarjassa keskiarvot olivat 5,0 pistettä/3,2 levypalloa, Mestarien liigassa 8,0/5,3 ja FIBA Europe Cupissa 4,8/5,0.

Unkarista tie vei Kreikan pääsarjaan Larissa-Farosiin, jossa Fenner jäi vähäiselle vastuulle ja merkkautti keskiarvot 5,2/2,2.

Vilppaan päävalmentaja Joonas Iisalo muistuttaa, että hyvän yliopistouran jälkeen Fennerin ensimmäinen kausi ammattilaisena oli taatusti opettavainen.

– Fenner on atleettinen, vahva ja hyvän kokoinen omalle pelipaikalleen. Hän on hyvä kolmen pisteen heittäjä, mutta on myös hyvä post-pelissä. Fenner hakee mukavasti puolustuslevypalloja ja pystyy puolustamaan useita pelipaikkoja, Iisalo kertoo seuran tiedotteessa.

Iisalo vertaa Fenneriä hänen edeltäjäänsä Javontae Hawkinsiin, joka pelasi odotuksiin nähden loistavan kauden Vilppaassa.

– Kuten ”Hawkilla”, myös Fenner on paljon työkaluja olla erinomainen kolmospaikan pelaaja Euroopassa. Hänen tulee vain sopeutua hieman erilaiseen pelityyliin ja oppia käyttämään laajaa työkalupakkia oikealla tavalla joukkuekonseptin puitteissa, Iisalo muotoili.

Fennerin on Vilppaan ”puhtain” kolmospaikan pelaaja, vaikka esimerkiksi Mikko Koivisto ja tarvittaessa myös Henri Kantonen voivat paikkaa pelata. Nelospaikalle taas Vilppaalla on asettaa kova kolmikko Brandon Taylor, Juho Nenonen sekä osan kaudesta Loimaan Bisonsin mukana Divari A:ta pelaava Riku Laine.

Pelintekovastuu on Teemu Rannikon, Aatu Kivimäen sekä kumpaakin takakentän pelipaikoista pelaavan Henri Wade–Chatmanin harteilla. Sentterikaksikko on David Haughton–Miikka Luosmaa.

Vilpas pelaa ensimmäiset harjoitusottelunsa perinteisesti Tallinnassa 21. ja 22. syyskuuta. Vastaan asettuvat TLU Kalev ja VTB-liigan BC Kalev Cramo. Seuraavan viikonloppuna Salohallissa pelataan vieläkin perinteisempi harjoitusturnaus, jonne tulevat viime kauden välieräjoukkueet Seagulls ja BC Nokia sekä sarjanousija Kaarinan Ura Basket.