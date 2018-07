Niinistö: Tapaamisen pääviesti, että keskustelu vaikeista asioista jatkuu

Pääviesti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän Vladimir Putinin tapaamisesta vaikuttaa olevan se, että he ovat valmiita jatkamaan keskustelua useista vaikeista asioista. Näin tapaamisen antia arvioi presidentti Sauli Niinistö omassa tiedotustilaisuudessaan. Jos näin on, se on Niinistön mielestä myönteinen asia.

Niinistö kertoi keskustelleensa sekä Trumpin että Putinin kanssa muun muassa arktisesta alueesta ja mustasta hiilestä. Hän sanoi keskustelleensa heidän kanssaan myös Ukrainasta ja Syyriasta.

Niinistö ei avannut tarkemmin omien keskustelujensa sisältöä eikä ottanut kantaa Putinin ja Trumpin keskinäisiin keskusteluihin.

