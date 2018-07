Nordean verkko- ja mobiilipankissa sekä konttoreissa häiriöitä

Osassa Nordean verkko- ja mobiilipankin palveluista on häiriöitä, kertoo finanssikonserni Twitterissä. Häiriö vaikuttaa myös konttoreiden palveluihin.

Helsingin Vallilan konttorissa on tällä hetkellä sähkökatkos, mikä aiheuttaa ruuhkaa puhelinasiakaspalvelussa.

Nordean viestinnän mukaan joitain konttoreita Helsingissä on suljettu, mutta suurin osa palvelee normaalisti. Kaikkia asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä ei voida kuitenkaan välttämättä tehdä.

Nordea selvittää ongelmaa parhaillaan. Nordean mukaan häiriö johtuu ongelmista sähkönjakelussa Helsingissä.

Vallilassa oli sähkönjakeluongelmia, jotka ovat sähkönsiirtoyhtiö Helen Sähköverkon mukaan päättyneet.

Häiriöt eivät ole aiheuttaneet merkittäviä ongelmia pankkiautomaatteihin tai maksukorttien käyttöön. Nordeasta ei vielä osata arvioida, kauanko häiriöt kestävät.

