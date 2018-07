Norjalaiskopteri mukanaan kaksi ihmistä on pudonnut Enontekiöllä Kilpisjärven lähellä, kertovat Norjan viranomaiset Twitterissä.

Norjan viranomaiset hoitavat asiaa yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. Kaksi norjalaista ambulanssikopteria on matkalla paikalle. Asiasta tiedottaneilla Norjan viranomaisilla ei ollut heti tietoa siitä, mitä matkustajille on käynyt.

https://twitter.com/HRSNordNorge

STT