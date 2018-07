Norovirus ja vibriobakteeri voivat levitä uimarannoilla – Lämpimät säät kasvattavat infektioriskiä

Sinilevän lisäksi Suomen uimavesien laatua voivat tänä kesänä heikentää norovirus ja vibriobakteeri, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Laitos varoittaa, että lämpimät säät lisäävät riskiä saada infektio uimarannalta.

THL kertoo, että edellisen kunnon hellekesän aikaan vuonna 2014 noroviruksen ja vibriobakteerin aiheuttamat infektiot lisääntyivät erityisesti elokuussa. Tämän kesän lämmin sää on saanut THL:n tarkkailemaan vibrioiden määrää rannikolla, koska ne lisääntyvät lämpimässä murtovedessä. Myös Euroopan tautikeskus ECDC on alkanut seuraamaan Itämeren suotuisuutta vibrioiden kasvulle.

Vibriobakteeri voi aiheuttaa vatsatautia sekä iho- ja korvatulehduksia. THL:n erikoistutkija Tarja Pitkänen kertoo, että pahimmillaan bakteeri voi aiheuttaa verenmyrkytyksen, jos bakteeri pääsee verenkiertoon. Erityiseen riskiryhmään kuuluvat pitkäaikaissairaat ja ihmiset, joilla on iho rikki tai haavaumilla. Heille Pitkänen suositteleekin sisävesissä uimista, koska makeissa vesissä vibrioita ei esiinny.

Eräs vibriosukuun kuuluva bakteeri levittää koleraa. Pitkäsestä ei ole kuitenkaan todennäköistä, että Suomesta löytyisi koleraa aiheuttavaa bakteerityyppiä uimavedestä.

Norovirus voi levitä myös uimarannalla

Pitkänen ei usko, että vibriot voisivat aiheuttaa epidemiaa samalla tavalla kuin norovirus, joka voi levitä erityisesti suosituilla uimarannoilla. Vuoden 2014 kesän useat norovirusepidemiat johtuivat uimarantojen suurista kävijämääristä ja saniteettitilojen epäsiisteydestä. THL sanookin, että vatsataudissa ja heti sen jälkeen ei saisi mennä yleisille uimarannoille, jotta uimari ei levitä tautia aiheuttavia mikrobeja eteenpäin. THL myös muistuttaa, ettei uimavesi ole juomakelpoista.

Norovirusepidemiasta huolimatta Pitkänen ei kehota erityisesti välttämään uimarantoja.

– Kyllä meillä on Suomessa hyvälaatuisia ja puhtaita uimavesiä. Silti terveysvalvonnan tiedotteita pitää seurata ja aina kannattaa mennä uimaan suositusten mukaan.

Kempeleessä epäillään ihmisten sairastuneen uimarannan vedestä

Kempeleessä epäillään, että uimareita on sairastunut uimarannan vedestä, kertoo Oulun seudun ympäristötoimi. Terveydensuojelutarkastaja Pirjo Takku kertoo, että sairastuneet ovat voineet pahoin ja osalla on ollut kuumetta. He ovat uineet Ouluntullin Kalliomontulla, jossa uimista on syytänyt välttää.

Sairastuneita arvellaan olevan jo yli kymmenen. Vielä ei tiedetä, miksi ihmiset ovat sairastuneet. Ympäristötoimi on ottanut tänään rannalta uimavesinäytteitä, joiden tulokset selvinnevät ensi viikolla.

