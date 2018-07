Odotettu vahvistus: Cristiano Ronaldo jättää Realin ja siirtyy Juventukseen

Cristiano Ronaldon yhdeksän kautta kestänyt menestysaika Real Madridissa on tullut päätökseen. Madridilaisjätti julkisti kotisivuillaan uutisen, että Ronaldo siirtyy Realista italialaiseen Juventukseen.

Ronaldon Juventus-siirrolla on spekuloitu etenkin espanjalaisissa ja italialaissa tiedotusvälineissä useita päiviä. Juventus on hallitseva Italian mestari, ja Real viime kauden Espanjan liigan kolmonen.

Ronaldon yhdeksän vuotta poiki suurta menestystä pelaajalle itselleen ja koko Real Madridille. Real voitti Ronaldon aikana Espanjan liigan kahdesti ja Mestarien liigan neljästi.

Portugalilainen Ronaldo rikkoi maaliennätyksiä ja keräsi suuren määrän henkilökohtaisia palkintoja. Hänet on valittu maailman parhaaksi miesjalkapalloilijaksi viidesti.

Laajalti hyväksytyn näkemyksen mukaan Ronaldoa pidetään oman aikakautensa parhaana jalkapalloilijana Lionel Messin kanssa.

– Cristiano Ronaldo on ollut esimerkki omistautumisesta, työnteosta, vastuullisuudesta, lahjakkuudesta ja kehittymisestä, Real Madrid ylisti tiedotteessaan.

Ronaldo on Realin kaikkien aikojen paras maalintekijä viimeisteltyään 438 ottelussa 451 osumaa.

Espanjalaislehdistä esimerkiksi El Mundon mukaan Ronaldon siirtosumma Juventukseen on 105 miljoonaa euroa. Sopimuksen pituudeksi on uutisoitu neljä vuotta.

https://www.realmadrid.com/noticias/2018/07/comunicado-oficial-cristiano-ronaldo?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=organico?vauto=1

http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2018/07/10/5b44b2b346163f6c838b4578.html

STT

Kuvat: