IF Raseborgin Oliver Helander on voittanut yleisurheilun Kalevan kisoissa miesten keihäänheiton tuloksella 81,26. Suomen mestaruus on hänen ensimmäisensä.

Toiseksi Jyväskylässä sijoittui 78,86 heittänyt Limingan Niittomiesten Toni Keränen ja kolmanneksi IF Raseborgin Teo Takala tuloksella 76,94. Kumpikin heitti uudet ennätyksensä.

STT

