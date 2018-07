Malesialaiskonetta käsittelevä raportti ei paljasta katoamisen syytä – omaiset ottivat tiedot vastaan turhautuneina

Vuonna 2014 kadonnutta malesialaiskonetta käsittelevä tutkimusraportti ei tarjoa syytä koneen katoamiselle. Tänään julkistettu virallinen raportti erittelee lennonjohdon tekemiä virheitä ja esittää, että matkustajakone ohjattiin pois reitiltään sen sijaan, että koneessa olisi ollut jokin tekninen vika.

Raportin mukaan kone oli lentokelpoinen ja sen lentäjät olivat hyväkuntoisia.

Kuala Lumpurista Pekingiin matkalla ollut Malaysian Airlinesin matkustajakone katosi maaliskuussa 2014, kun se oli kääntynyt pois reitiltään. Koneen oletetaan olleen keskellä Intian valtamerta, kun siitä saatiin viimeinen signaali. Sen kyydissä oli 239 ihmistä.

Koneen katoamisen syyhyn raportti ei ota kantaa.

– Ryhmämme ei voi päätellä MH370:n katoamisen todellista syytä, kirjoitetaan 400-sivuisessa raportissa.

”Ei mitään uutta”

Raportti esiteltiin uhrien omaisille ennen julkistamista. Omaiset ottivat tiedot vastaan ristiriitaisin tuntein ja valittivat, että viranomaiset eivät osanneet vastata heidän kysymyksiinsä. Osa omaisista käveli vihaisina ulos raportin esittelytilaisuudesta.

– Olen turhautunut. Raportissa ei ole mitään uutta, kertoi tilaisuuteen osallistunut nainen, jonka aviomies katosi koneen mukana.

Hänen mukaansa tapaaminen yltyi huutamiseksi.

– Liikenneministeriön edustajat, jotka esittelivät raporttia, eivät osanneet vastata kysymyksiin, koska he eivät olleet raportin kirjoittajia, nainen kertoi.

Lennon MH370 katoamisen syistä on esitetty monenlaisia teorioita. Niitä on ollut mahdoton kumota tai vahvistaa. Kanadalaisen onnettomuustutkijan teorian mukaan lentäjä olisi lentänyt koneen tahallaan mereen, mutta australialaisviranomaiset ovat pitäneet teoriaa epäuskottavana. Australialaistutkijat ovat arvioineet, että kone olisi syöksynyt meren polttoaineen loputtua.

Koneesta on löytynyt vain muutama osa, joiden on vahvistettu kuuluneen koneeseen.

STT

Kuvat: