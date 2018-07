OP tarjoaa pelkistetyn verkkopalvelun vanhuksille ja vammaisille

Finanssiryhmä OP tuo tarjolle pelkistetyn verkkopankkipalvelun, joka on suunnattu toimintarajoitteisille henkilöasiakkaille. OP Saavutettava -palvelu on kehitetty paitsi vammaisille myös ikääntyneiden käytettäväksi.

Palvelua voi käyttää näppäimistöllä ilman hiirtä, ja se on rakennettu toimimaan yhdessä esimerkiksi näkövammaisten apuvälineiden ja ruudunlukulaitteiden kanssa.

– Näitä on välttämätöntä kehittää. Me koemme isona toimijana yhteiskunnallista vastuuta siitä, ettei kukaan jää palvelujen ulkopuolelle, sanoo OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio STT:lle.

OP:ssa kehitetään palveluun myös puheohjausta ja muita asiointia helpottavia ominaisuuksia. Ikäihmisten ja vammaisten lisäksi kohderyhmään kuuluvat myös maahanmuuttajat, joille selkokielinen palvelu voi olla helpompi käyttää. Palvelu on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se ei vaadi rekisteröitymistä tai tilausta, vaan on kaikkien pankin asiakkaiden käytössä.

Pankkiryhmät ovat viime vuosina harventaneet konttoriverkostojaan ja Ritakallion mukaan sama kehitys jatkuu myös OP:ssa, jonka lähes 400 konttorin verkosto on maan laajin.

– Ne vähenevät asteittain. Kysyntä ratkaisee. Niitä suljetaan, jos ei ole riittävästi käyntejä.

Hämeenlinnan seudulla OP on kokeillut palvelua, jossa ikäihmisiä kuljetetaan kauempaa konttoreihin hoitamaan pankkiasioitaan. Ritakallion mukaan tulokset ovat olleet myönteisiä.

Puoli miljoonaa ikäihmistä ei käytä tietokonetta

Vanhustyön keskusliiton kehitysjohtaja Teija Mankkinen pitää OP:n uutta palvelua tervetulleena, mutta toivoo, ettei pankeissa unohdeta sitä ihmisryhmää, joka ei osaa käyttää tietokoneita ja jolla ei ole varaa ostaa itselleen kalliita laitteita.

– Sähköiset palvelut ovat hyvä asia, jota kannattaa edistää. Mutta pitäisi olla mahdollista säilyttää myös perinteiset palvelut siinä rinnalla.

Liitto tarjoaa Senior Surf -palvelussa opastusta ikäihmisille, jotka haluavat käyttää tietotekniikkaa. Ryhmä on suuri, sillä Tilastokeskuksen mukaan noin 500 000 yli 65-vuotiasta ei käytä tietokoneita.

Mankkisen mukaan palvelujen suunnittelussa on kehitettävää. Oikeasti saavutettava palvelu toimisi hyvin niin nuorille diginatiiveille kuin heidän vanhemmilleen tai isovanhemmilleen, Mankkinen sanoi.

Mankkisen mielestä käyttäjille pitäisi tarjota enemmän mahdollisuuksia kokeilla ja harjoitella palvelujen toimintaa demoympäristössä, jossa ei tarvitse pelätä tilin tyhjenevän väärästä klikkauksesta.

STT

