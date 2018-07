Pakistanissa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa – vaaleja varjostanut syytökset armeijan sekaantumisesta

Pakistanissa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Vaaleja ovat varjostaneet huoli armeijan epäillystä sekaantumisesta vaaleihin sekä veriset iskut.

Vaalivoitosta on arvioitu kisaavan entisen krikettitähden Imran Khanin luotsaama PTI-puolue sekä keskustaoikeistolainen PML-N-puolue, jota johtaa entisen pääministerin Nawaz Sharifin veli Shahbaz Sharif.

Kolmannen sijan uskotaan vievän Pakistanin kansanpuolueen (PPP), kertoo BBC.

Ex-pääministeri Sharif syyttänyt armeijaa salaliitosta

Kymmeneksi vuodeksi vankilaan tuomittu entinen pääministeri Sharif on toistuvasti sanonut olevansa armeijan salaliiton uhri. Hänet tuomittiin aiemmin tässä kuussa poissaolevana korruptiosta. Tuomion taustalla ovat hänen Lontoossa omistamansa kalliit asunnot. Hän on kieltänyt tehneensä mitään väärin, mutta ei ole kyennyt selittämään, millä rahoilla on asunnot hankkinut. Vuonna 2013 kolmannen pääministerikautensa aloittaneelta Sharifilta kiellettiin viime vuonna osallistuminen politiikkaan loppuelämäkseen ja samalla hänet erotettiin pääministerin virasta.

Myös mediat ja asiantuntijat ovat laajasti syyttäneet maan vaikutusvaltaista armeijaa sekaantumisesta vaaleihin. Armeijan on syytetty pyrkivän vahvistamaan PTI-puolueen asemaa vaaleissa.

BBC:n mukaan armeija on kiistänyt sekaantuneensa maan sisäpolitiikkaan.

Pommi-iskut aiheuttaneet huolta turvallisuudesta

Lukuisia ihmisiä on kuollut useissa pommi-iskuissa vaalien alla. Esimerkiksi Balochistanin maakunnassa vaalitilaisuuteen tehdyssä iskussa kuoli yli 120 ihmistä. Äärijärjestö Isis on sanonut tehneensä iskun.

Pakistanin armeija onkin varoittanut turvallisuusuhista. Uutistoimisto AFP:n mukaan jopa 800 000 poliisia ja armeijan edustajaa on sijoitettu äänestyspaikoille ympäri maata.

Nyt järjestettävät vaalit olisivat vasta toinen rauhanomainen vallanvaihto maassa.

https://www.bbc.com/news/world-asia-44924384

STT

Kuvat: