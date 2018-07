Palestiinalaislähteet: Israelin sotilaat ampuivat teinipojan Gazassa

Teinipoika on kuollut, kun Israelin armeijan joukot ovat tulittaneet Gazan rajaa, kertoo paikallisen terveydenhoitohenkilökunnan edustaja. Gazan kaistale on Hamas-järjestön hallussa.

17-vuotias gazalainen poika kuoli lähellä Rafahin kaupunkia.

Gazan kaistaleella on ollut levotonta maaliskuusta lähtien. Väkivaltaisuuksissa on kuollut ainakin 157 palestiinalaista.

YK varoitti muutama viikko sitten, että Gazaa voi uhata uusi sota. Alueelle julistettiin tulitauko, mutta keskiviikkona levottomuudet käynnistyivät uudestaan, kun Israelin armeijan sotilas kuoli tulituksissa.

