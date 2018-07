Pelastamassa mukana ollut suomalaissukeltaja: ”Ei ollut sijaa virheille”

Tunnelma on katossa vapaaehtoisten pelastajien leirissä, kuvaili Thaimaan pelastusoperaatiossa mukana ollut suomalaissukeltaja Mikko Paasi STT:lle tiistai-iltana Suomen aikaa.

Paasi kertoo, että poikien kaikkia mahdollisia pelastustapoja harjoiteltiin rinnakkain, sillä pelastussuunnitelmia oli useita erilaisia.

Lopulta pojat päädyttiin pelastamaan sukeltamalla. Paasi oli tuomassa poikia luolakammiosta toiseen, tarkemmin sanottuna kammiosta kahdeksan numero seitsemään.

– Ensimmäisenä pelastuspäivänä opimme jo paljon, toinen ja kolmas olivat vielä parempia. Kaiken kaikkiaan todella hyvin hoidettu operaatio, hän sanoo.

Hän kuvailee poikia ”vahvoiksi jampoiksi”, jotka pysyivät rauhallisina operaation aikana. Myöskään pelastajat eivät antaneet ympäröivän mediahälyn tai paineiden vaikuttaa työhönsä.

– Minkäänlaisia tunteita ei ole voinut olla pelissä viimeisen kahden viikon aikana, nyt vasta ne ovat nousseet pintaan, hän sanoo.

– Ei ollut sijaa virheille, eikä niitä onneksi tullutkaan. Minkäänlaista ahtaan tai pimeän kammoa ei minulla ilmeisesti ole, hän lisää.

Pelastusoperaatiota harjoiteltiin intensiivisesti. Sukeltajat treenasivat muun muassa altaassa toisen ihmisen kuljettamista. He viettivät päiviä myös luennoilla auditoriossa, jossa he opiskelivat tarvittavia tietoja ja taitoja.

Paasi kertoo nyt, että kaipaa seuraavaksi lepoa ja unta.

– Varmaan seuraavaksi yritämme saada itsemme kasaan, hän kertoo.

