Pelen kerhoon liittynyt Mbappe valittiin parhaaksi nuoreksi pelaajaksi

Neljä maalia jalkapallon MM-kilpailuissa Venäjällä tehnyt Kylian Mbappe jaksoi hämmästyttävää vielä loppuottelussa. Ranskalaishyökkääjä pohjusti Paul Pogban 3-1-maalin ja teki itse ratkaisevantuntuisen 4-1-osuman. Ranska voitti jalkapallon MM-loppuottelussa Kroatian 4-2.

Mbappesta tuli brasilialaislegenda Pelen jälkeen historian toinen alle 20-vuotias, joka on tehnyt maalin jalkapallon MM-kilpailujen loppuottelussa. Pele oli vain 17-vuotias, kun hän teki maalin vuoden 1958 loppuottelussa. Brasilia voitti tuolloin Ruotsin 5-2.

– Tervetuloa kerhoon Kylian Mbappe. On kiva saada seuraa, nyt 77-vuotias Pele tviittasi.

Pele-vertailut nousivat esiin jo pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, kun 19-vuotias Mbappe teki kaksi maalia Argentiinan verkkoon. Ranska voitti ottelun 4-3 ja eteni Mbappen toisen jakson maalien turvin kahdeksan parhaan joukkoon.

Mbappesta tuli tuolloin ensimmäinen pelaaja Pelen jälkeen, joka on tehnyt vähintään kaksi maalia MM-kilpailujen ottelussa alle 20-vuotiaana.

Kanelle kultainen kenkä

Mbappe syntyi vuoden 1998 joulukuussa. Viisi kuukautta aiemmin Ranska saavutti historiansa ensimmäisen jalkapallon maailmanmestaruuden.

Mbappe valittiin Venäjällä järjestettyjen MM-kilpailujen parhaaksi nuoreksi pelaajaksi. Parhaaksi pelaajaksi valittiin Kroatian keskikenttäpelaaja Luka Modric. Parhaaksi maalivahdiksi valittiin pronssijoukkue Belgian Thibaut Courtois.

Maalikuninkuuden vei nimiinsä Englannin Harry Kane, joka viimeisteli kuusi täysosumaa. Kane, 24, johdatti Englannin MM-välieriin, mutta maa jäi lopulta neljänneksi. Saavutus oli Englannille paras MM-kilpailuissa vuoden 1990 jälkeen.

Kanesta tuli Gary Linekerin jälkeen historian toinen maalikuninkuuden voittanut englantilainen. Lineker viimeisteli kuusi maalia vuoden 1986 MM-kilpailuissa.

STT

Kuvat: