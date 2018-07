Perinteet kiinnostivat Somerolla

Perinnetapahtuma Ol Hollil kerää yleisönsä ympäri Suomenmaata, mutta tänä vuonna vieraita saapui vanhoilla traktoreillaan Saksastakin asti. Tilan peltojen automerestä päätellen kävijöitä on tänä vuonna paljon, joka miellyttää tietysti veljeksiä.

– Joka vuosi me sanomme tapahtuman jälkeen, että tämä oli sitten viimeinen kerta. Olen vähän niin ajatellut, että jos kolme vuotta vielä jaksettaisiin. Silloin saadaan se 20. kerta ja voidaan lopettaa, tuumaa Pekka Mäkilä.

2000 kävijää on isokokoisenkin maatilan pihapiiriin paljon, mutta ilman innokkaita talkoolaisia tapahtuma ei olisi kasvanut, niin isoksi mitä se nykyään on.

– Talkoolaisia on tänä vuonna ainakin se 100. Huolena on väen vanheneminen ja ilman talkoolaisia emme saa tapahtumaa pyöritettyä, sanoo Pekka Mäkilä.

Tämän vuoden tapahtuman parhaaksi anniksi traktorimies Mäkilä nostaa vuoden 1938 Ford traktorin käynnistyksen. Se onnistui sataprosenttisesti.

– Toinen hieno juttu on 30-luvun rautapyörätraktoreiden kyntökilpailut. Sellaista ei ole ennen järjestetty missään, iloitsee Mäkilä.

Lue lisää tapahtumasta päivä lehdestä.