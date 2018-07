Perniöläisveljekset alkoivat valmistaa suolakurkkuja

Perniöläisten veljesten Juho ja Kalle Vainion maatalousyhtymä Skotlannin Maatalous Oy on alkanut valmistaa suolakurkkuja upouudessa kurkkuhallissa Perniössä. Viime kesänä veljekset kokeilivat kurkkujen valmistusta maitohappokäymismenetelmällä ensimmäistä kertaa. Kauppoihin toimitettu erä sai hyvän vastaanoton, ja nyt uutta tuotetta tehdään tosissaan.

Veljesten vanhemmat Marianne ja Juha Vainio ovat viljelleet avomaankurkkuja pitkään, ja he jatkavat sopimusviljelyä Myrttisen Kurkuille, jonka tuotteet purkitetaan Vantaalla. Nuorempi polvi viljelee omalla lohkollaan Veljesten kurkkuja.

– Vanhemmat eivät olleet enää kiinnostuneita jalostamisesta, mutta me ajattelimme, että pelkkä viljely ei ole niin varmaa. Oman tuotteen jalostaminen tuo varmemman ja laajemman pohjan. Tarkoitus on edetä pikkuhiljaa, Juho Vainio sanoo.

Lue lisää 29.7.2018 lehdestä