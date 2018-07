PeU-Basketin ulkomaalaisvahvistus on 195-senttinen laituri

Koripallon miesten I divisioona B:ssä pelaava perniöläinen PeU-Basket on löytänyt ensi kauden ulkomaalaisvahvistuksensa. PeU:n väreissä nähdään 23-vuotias yhdysvaltalainen Remond Brown. Brown on 195 senttiä pitkä, ja hänen pelipaikkansa on laitahyökkääjä. Tiedotteessa häntä kuvaillaan urheilullisena ja korintekovoimaa tuovana pelaajan.

PeU hankki Brownin yhteistyössä korisliigaseura Salon Vilppaan kanssa. Brown on ensi kaudella myös Vilppaan harjoitusvahvuudessa, ja hän toimii ensi keväänä Vilppaan käytössä niin sanotusti varajenkin roolissa.

– Brown on meidän budjetilla paras mahdollinen pelaaja, PeU:n päävalmentaja Samu Kaaresvirta kertoi.

Divari B:n kausi käynnistyy lokakuussa.