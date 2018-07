Rovaniemen onnettomuuskone oli koelennolla ollut prototyyppi – pakkolaskusta selvittiin ilman vakavia vammoja

Rovaniemellä pakkolaskun tehnyt pienkone oli prototyyppi, joka oli koelennolla, kerrottiin pienkoneonnettomuuden tiedotustilaisuudessa iltapäivällä.

Kaksipaikkaisen koneen valmistaneen rovaniemeläisyhtiö Atol Avionin toimitusjohtaja ja pääsuunnittelija Markku Koivurova kertoi, että lento oli samalla yhtiön koelentäjän tutustumislento.

Lentäjät tekivät pakkolaskun metsään, koska koneen kuomu aukesi kesken lennon eikä sitä saatu kiinni. Pakkolasku sujui hallitusti, mutta laskun jälkeen kone syttyi palamaan. Syytä tähän ei vielä tiedetä varmasti.

Lentäjät selvisivät itse laskusta ilman vammoja, mutta he saivat tulipalossa toisen ja kolmannen asteen palovammoja. Pelastuslaitoksen mukaan lentäjät selvisivät ilman vakavia vammoja ja heidät on toimitettu jatkohoitoon.

Onnettomuus tapahtui aamukymmenen aikoihin noin kilometri Rovaniemen lentokentältä etelään. Ensimmäinen viranomaisten kertoma tieto oli, että pienkone olisi pudonnut.

Puolustusvoimat oli ensimmäisenä onnettomuuspaikalla. Pelastuslaitoksen mukaan kone ei ole ollut Rovaniemen lentokentällä, vaan se on noussut ilmaan vedestä.

Poliisi selvittää tapahtunutta.

STT

