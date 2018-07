Pienkone teki pakkolaskun ja syttyi palamaan Rovaniemellä – onnettomuudesta selvittiin ilman vakavia vammoja

Pienkone teki pakkolaskun ja syttyi palamaan Rovaniemen lentokentän lähellä, kertoo pelastuslaitos. Ensimmäinen viranomaisten kertoma tieto oli, että pienkone olisi pudonnut.

Onnettomuus tapahtui aamukymmenen aikoihin noin kilometrin päässä Rovaniemen lentokentästä.

Lentokoneessa oli kaksi ihmistä, jotka pääsivät koneesta ulos. Pelastuslaitoksen mukaan he selvisivät ilman vakavia vammoja ja heidät on toimitettu jatkohoitoon.

Pelastustyöt onnettomuuspaikalla ovat käynnissä, ja poliisi selvittää tapahtunutta. Pakkolaskun tehnyt kone on pelastuslaitoksen mukaan yksityisomistuksessa.

Finavian mukaan kone oli noussut ilmaan Rovaniemen lentokentältä. Onnettomuus ei vaikuta Finavian mukaan lentokentän toimintaan.

Rovaniemen lentokenttä sijaitsee kaupungin pohjoispuolella.

