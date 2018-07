Pirkanmaan käräjiltä tuomio taideväärennösjutusta – syyttäjän mukaan kiertelevät kauppiaat tekivät miljoonatilin

Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa niin sanotun taideväärennösjutun Sisä-Suomen haarasta. Syyttäjän mukaan väärennettyjä teoksia on väitetty aidoiksi ja myyty ammattimaisesti vuosien ajan. Taidekauppiaat kiertelivät ympäri Suomea.

Väärennettyjen taulujen joukossa on muun muassa Ellen Thesleffin, Helene Schjerfbeckin, Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen teoksia.

Syyttäjän mukaan väärennöksiä kaupattiin vuosina 2008-2014 eri puolilla Suomea Muoniosta Helsinkiin. Osa uhreista osti syytetyiltä useita teoksia.

Suurin yksittäiselle ostajalle koitunut vahinko oli syyttäjän mukaan yli 220 000 euroa. Tutkinnassa poliisi takavarikoi epäillyiltä 184 taulua, joista 165 todettiin väärennöksiksi.

Syyttäjän mukaan rikoshyödyn kokonaismäärä on yli miljoona euroa.

Syytettyjä on seitsemän, ja asianomistajia eli väärennösten uhreja yli 30. Asianomistajien joukossa on yksityishenkilöitä ja yrityksiä.

STT

Kuvat: