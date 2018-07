Poikkeustila Turkissa saattaa loppua ensi viikolla

Poikkeustila Turkissa loppuu ensi viikolla, sanoo maan presidentin Recep Tayyip Erdoganin edustaja.

Poikkeustila on ollut voimassa sitten epäonnistuneen vallankaappausyrityksen kesällä 2016. Sen varjolla on muun muassa erotettu yli 100 000 julkisen sektorin työntekijää, suljettu järjestöjä ja tehty joukkopidätyksiä.

Poikkeustilaa on jatkettu seitsemän kertaa. Presidentin edustajan Ibrahim Kalinin mukaan se on nyt loppumassa 18. heinäkuuta, eikä presidentti halua enää jatkaa sitä.

Recep Tayyip Erdogan valittiin uudelleen presidentiksi viime kuussa.

STT

