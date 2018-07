Poliisi esittää ex-jengipomoa vangittavaksi Vuosaaren palkkamurhasta – Aarnion vangitsemisesta ei toistaiseksi tietoa

Poliisi esittää ex-jengipomo Keijo Vilhusta vangittavaksi Vuosaaren vuoden 2003 palkkamurhasta.

STT:n tietojen mukaan muun muassa kaksi murhasta tuomittua olisi kertonut Vilhusen roolista palkkamurhajutussa. Vaikka Vilhusta vaaditaan vangittavaksi murhasta, ei hän ole epäilyjen mukaan ollut paikalla suorittamassa itse tekoa.

Vilhusen asianajaja Markku Fredman luonnehti tammikuussa päämiehensä puolesta tähän kohdistunutta ilmiantoa perättömäksi.

Ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal murhattiin lokakuussa 2003. Hän oli vienyt kaveriltaan rahaa Tukholman Arlandan lentokentän vuoden 2002 rahakuljetusryöstön saaliista, päässyt todistajansuojeluohjelmaan ja irrottautunut siitä. Murhasta tuomittiin aikanaan kolme suomalaista ja murhan ruotsalainen tilaaja.

Myös Aarniota epäillään

Myös huumepoliisin ex-päällikköä Jari Aarniota epäillään samasta henkirikoksesta, mutta hänen osaltaan ei ole toistaiseksi tullut tietoa mahdollisesta vangitsemisesta. Epäilynä on, että Aarnio olisi poliisina tiennyt murhasta ja jättänyt sen estämättä.

Asianajaja Riitta Leppiniemi välitti keskiviikkona Aarnion käsityksen asiasta. Hänen mukaansa rikos ei ollut poliisin estettävissä.

– Aarnion käsityksenä on, että tiedossa ei ole ollut mitään yksittäistä seikkaa, johon poliisi olisi voinut puuttua.

Aarnio ja Vilhunen on tuomittu käräjillä muun muassa törkeistä huumerikoksista, joita Helsingin hovioikeus käsittelee. Aarniolla on lisäksi kolmen vuoden lainvoimainen tuomio rikoksista, jotka kytkeytyvät poliisille laitteita toimittaneeseen seurantalaiteyhtiöön.

Poliisirikoshaaran tutkinnanjohtaja Jukka Haavisto kertoo, että Aarniota on kuulusteltu ja materiaalia tutkitaan yhä. Haavisto ei ole esittänyt vangitsemisvaatimusta.

STT

Kuvat: