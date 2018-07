Poliisi esittää ex-jengipomoa vangittavaksi Vuosaaren palkkamurhasta

Poliisi esittää ex-jengipomo Keijo Vilhusta vangittavaksi Vuosaaren vuoden 2003 palkkamurhasta. Myös Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota epäillään samasta henkirikoksesta. Epäilyssä on kyse siitä, että Aarnio olisi tiennyt suunnitteilla olevasta murhasta etukäteen ja jättänyt sen estämättä.

Kyse on ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin murhasta, joka tehtiin jo lokakuussa 2003. Hän oli vienyt kaveriltaan rahaa Tukholman Arlandan lentokentän vuoden 2002 rahakuljetusryöstön saaliista, päässyt todistajansuojeluohjelmaan ja irrottautunut siitä. Murhasta on tuomittu aiemmin kolme suomalaista ja murhan ruotsalainen tilaaja.

STT