Portugalin viranomaiset avaavat uudelleen tutkinnan epäillystä seksuaalisesta häirinnästä korkeakouluopiskelijoiden EM-kisoissa

Portugalin viranomaiset aloittavat uudelleen tutkinnan korkeakouluopiskelijoiden EM-kisoissa tapahtuneesta epäillystä seksuaalisesta häirinnästä. Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL on saanut tutkinnan uudelleen avaamisesta tiedon opiskelijaliikunnan eurooppalaisesta kattojärjestöstä EUSA:sta.

OLL kertoi tiistaina, että suomalaiset naisurheilijat kohtasivat seksuaalista häirintää Portugalin Coimbrassa meneillään olevissa kisoissa.

– On hyvä juttu, että tämä menee uudestaan tutkintaan, OLL:n koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Markku Rantahalvari kertoi STT:lle.

Suomalaisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä oli OLL:n mukaan jatkuvaa ja vakavaa, pahimmillaan raiskauksen yritys. Epäillyt ahdistelijat olivat Venäjään kuuluvasta Dagestanista.

– Opiskelijoiden kisoissa urheilijat edustavat aina yliopistoa, eivät maata, OLL:n pääsihteeri Elina Havu kertoi Portugalista.

Rantahalvarin mukaan epäillyn raiskauksen uhri ei ole tehnyt Suomessa rikosilmoitusta.

– Uhri miettii, riittävätkö hänen voimansa siihen, Rantahalvari kertoi.

Han aikoi konsultoida Suomessa poliisia, miten tapahtumassa on hyvä edetä, kun viranomaiset tutkivat asiaa Portugalissa.

Tukea Suomesta ja maailmalta

Epäillyn raiskauksen yrityksen jälkeen Portugalin poliisi ja EUSA suhtautuivat OLL:n mukaan tapahtumiin ylimalkaisesti. Häirintä loppui vasta, kun OLL siirsi suomalaisnaiset kisamajoituksesta hotelliin. Epäillyn häirinnän uhrit ovat palanneet jo Suomeen, mutta kisat jatkuvat yhä.

EUSA:n linjauksen mukaan kisoissa on nollatoleranssi häirinnälle.

OLL on kertonut tapahtuneesta ahdistelun uhrien korkeakouluille.

– Korkeakoulut ovat luvanneet tukea uhreille. Kaikki ovat Suomessa reagoineet tähän ihanasti, ja minulle on tullut Venezuelasta asti sähköpostilla tukiviestejä. Kyllä tämä otetaan urheiluyhteisön sisällä vakavasti keskusteluun. Jospa tässä nyt jokin muuttuisi, Havu toivoi.

