Presidentinlinnasta poistettu toimittaja kertoo joutuneensa putkaan: ”Poliisi kohteli minua rajusti”

Presidentinlinnasta eilen poistettu kansalaisaktivisti ja toimittaja Sam Husseini kertoo STT:lle viettäneensä eilen useita tunteja putkassa Töölössä. Husseini kokee poliisin käyttäneen rajua voimaa häntä kohtaan.

Turvamiehet veivät Husseinin pois tiedotustilaisuudesta, kun hän piti esillä paperia, jossa luki ”ydinaseiden kieltosopimus”. Husseinin mukaan häntä pidettiin Presidentinlinnassa, kunnes Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedotustilaisuus oli ohi.

Turvamiehet pitivät häntä lujassa otteessa, hänen passinsa vietiin väliaikaisesti, eikä kukaan kertonut, mitä seuraavaksi tapahtuu, Husseini kuvailee.

– Kaikki tuntui hyvin alistavalta. En usko, että lehdistöä kohdeltaisi tällä tavalla edes Trumpin Amerikassa, ainakaan vielä.

– Kun huusin, että tämäkö on lehdistönvapautta Suomessa, he kahlitsivat käteni ja jalkani ja laittoivat minut poliisiautoon, Husseini kertoo.

Husseini sanoo olleensa Töölön Kisahallin putkassa puoleenyöhön saakka. Husseini arvelee, että poliisi piti häntä kiinniotettuna, kunnes lehdistölle varatut mediatilat olivat sulkeutuneet.

Loukkaavana Husseini pitää myös sitä, että poliisi lupasi ottaa yhteyttä Husseinin läheisiin, mutta ei koskaan ottanut.

Myös kiinnioton syy kaivelee Husseinia.

– Paperistani on raportoitu paljon väärään sävyyn. En missään nimessä ollut kirjoittanut sitä protestiksi. Toivoin, että presidentit ottaisivat ydinaseiden kieltosopimuksen puheeksi lehdistötilaisuudessa, Husseini sanoo.

Husseini sanoo, että aikoo ensialkuun hoitaa jälkipyykkiä journalistisin keinoin eli julkaisemalla artikkelin Nation-lehdessä. Nationin päätoimittaja Katrina vanden Heuvel vahvisti maanantaina Twitterissä, että Husseini on työskennellyt lehdelle Helsingin huippukokouksessa.

Husseini sanoo olevansa tarvittaessa yhteydessä lakimiehiin.

STT

Kuvat: