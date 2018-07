Presidentti Donald Trump ja Melania Trump ovat saapuneet Suomeen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump ovat saapuneet Suomeen. Presidentin Air Force One -lentokone laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle iltayhdeksän maissa.

Presidenttipari siirtyi koneesta suoraan presidentin virka-auton kyytiin. Se lähti kentältä matkaan saattueen kanssa.

Puoli kymmenen maissa illalla saattue saapui Munkkiniemeen, ja letkassa oli myöspresidentti Trumpin virka-auto. Armeijan helikopteri seurasi saattuetta.

Trump ja hänen puolisonsa saapuivat Suomeen Skotlannista, josta kone lähti matkaan iltakuuden maissa. Lentomatka ei estänyt Trumpia tviittaamasta.

– Matkalla Helsinkiin, Suomeen, tapaamaan presidentti Putinia huomenna. Valitettavasti, riippumatta sitä miten hyvin hoidan huippukokouksen, vaikka saisin suuren Moskovan korvaukseksi kaikista niistä synneistä ja pahoista teoista, joihin Venäjä on syyllistynyt, sanottaisiin, että se ei ole tarpeeksi – minun pitäisi saada myös Pietari! Suuri osa mediastamme on totisesti kansan vihollinen, ja ainoa mitä demokraatit osaavat tehdä on vastustaa ja jarruttaa. Se on syy siihen, että maassamme on niin paljon vihaa ja erimielisyyttä – mutta jossain vaiheessa me vielä toivumme siitä, Trump viestitti.

STT

