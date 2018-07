Presidentti Niinistö Ilta-Sanomissa: EU ei ole yhtenäinen eikä tarpeeksi vahva toimija kansainvälisessä politiikassa

EU ei parhaillaan ole yhtenäinen eikä tarpeeksi vahva toimija kansainvälisessä politiikassa, sanoo presidentti Sauli Niinistö Ilta-Sanomien haastattelussa. Tämä lisää Niinistön mukaan riskiä siihen, että Venäjä ja Yhdysvallat pyrkivät sopimaan Eurooppaa koskevia asioita kahdenvälisissä neuvotteluissa.

– Yhdysvaltojen ja Venäjän on käytävä kahdenvälistä keskustelua, mutta niillä ei voi puuttua Eurooppaa koskeviin asioihin ohi Euroopan. Sellaiseen on riski kasvanut, koska EU ei ole yhtenäinen eikä tarpeeksi vahva toimija kansainvälisessä politiikassa.

Presidentit Vladimir Putin ja Donald Trump tapaavat Helsingissä runsaan viikon kuluttua. Niinistön mukaan suurvaltojen on hyvä keskustella kahden kesken, mutta hän sanoo olevansa huolissaan siitä, että maailma kaksinapaistuu ja kansainvälinen politiikka henkilöityy.

Lehden mukaan Niinistö on Helsingin huipputapaamisen suhteen kuitenkin optimistinen. Niinistö soisi esimerkiksi aseistariisunnan nousevan presidenttien keskustelunaiheeksi.

Niinistö ei paljasta kantaansa Macronin interventiojoukkoihin

Niinistön mukaan puolustusliitto Naton ensiviikkoinen huippukokous kertoo paljon Euroopan ja Yhdysvaltojen välisen yhteyden toimivuudesta. Tämä tekee presidentin mukaan kokouksesta poikkeuksellisen jännittävän.

– Transatlanttinen yhteys on tuiki tärkeä Euroopalle, ei pelkästään Nato-maille, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan Suomi harkitsee parhaillaan vakavasti, osallistuuko se Ranskan presidentti Emmanuel Macronin uusiin interventiojoukkoihin, joilla pyritään tehostamaan nopeaa reagointia kriiseihin. Omaa kantaansa hän ei vielä kerro, mutta lupaa Suomen antavan vastauksen kesän aikana.

