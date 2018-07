Presidentti Niinistö palasi Facebookissa huippukokoustunnelmiin: ”Ruljanssista selvittiin”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö palasi tiistai-iltana Facebook-sivuillaan vielä edellispäivän huippukokouksen tunnelmiin kiittäen kaikkia osallisia.

Niinistö otsikoi kirjoituksensa helpottuneesti ”Ohi on” ja sanoi sen kuvaavan eilisiä tunnelmia, kun hän sai tietää myös presidentti Vladimir Putinin lentokoneen nousseen.

– Tästä ruljanssista selvittiin. Ja selvittiin, koska suomalaiset ottavat vastuuta, ovat luotettavia. Kunnioittavat kiitokseni kaikille niille tuhansille, jotka eri tehtävissä suoriutuivat jättiurakasta tiukassa aikataulussa, Niinistö kirjoitti.

Niinistö huomioi myös huippukokousta seuranneet tavalliset ihmiset.

– Muitakin oli hengessä mukana, yleisöä kaupungilla vilkuttamassa tai ilmaisemassa mielipidettään. Moni mielenosoitus perustui hienoon ideaan: ollaankin puolesta, hyvien asioiden puolesta.

Niinistö sanoi, että hänelle oli siten helppoa vain viitata mielenosoituksiin ja toistaa tärkeille vieraille niissä esillä olleet hyvät asiat.

– Ja siihen lopuksi viaton pohdiskelu, että taitaakin Suomi juuri niiden vuoksi olla vakain, vapain ja onnellisin maa. Perille meni, ilmeistä näki, Niinistö totesi.

”Keskusteluyhteys on nyt luotu”

Niinistö huomautti, että ennen tapaamista oli esillä paljon uhkakuvia tai suoranaisia pelkoja negatiivisista tuloksista, jopa enemmän kuin toiveita hyvistä saavutuksista. Hän kertoo saaneensa useita viestejä ja vetoomuksia eri asioiden nostamisesta esiin ja uhkien torjumisesta. Niinistö mainitsee kirjoituksessaan muun muassa transatlanttisen ja eurooppalaisen kokonaisturvallisuuden sekä erikseen Ukrainan, Itämeren, Baltian ja Suomen turvallisuuskysymykset. Myös ihmisoikeuksista ja vapauksista häntä pyydettiin kokouksen aikana huolehtimaan.

– Korviini jäi soimaan erityisesti erään amerikkalaissenaattorin sanat: ”Olet viimeinen päämies joka puhuu presidentti Trumpille ennen hänen Putin-tapaamistaan. It’s on you”, Niinistö muisteli.

Niinistö myöntää, että tapaamisen lopputulosta on arvioitu ja arvosteltu.

– Meille, jotka uhkakuvia näimme, niiden toteutumatta jääminen on suuri helpotus. Negatiivisen puuttuminen on tässä positiivista, hän kuitenkin toteaa.

Niinistön mukaan tapahtuman anti oli selkeä. Keskusteluyhteys on hänen mukaansa nyt luotu ja keskustelun aiheita lähdetään työstämään. Asevalvonta ja aseriisunta sekä strateginen vakaus olivat eniten toiveita herättäviä kokonaisuuksia, Niinistö totesi.

Kirjoituksensa Niinistö päätti humoristisiin tunnelmiin. Presidentti kävi tiistaina päiväkirurgisessa operaatiossa Jorvin sairaalassa.

– Ihan tuolla alun helpotuksen tunteella en tästä tosin selvinnyt. Tänä aamuna leikkaussalin heräämössä eiliset vielä päässäni jatkuivat, toivottavasti en puhellut isoon ääneen, ainakaan salaisuuksia, hän kirjoitti.

https://www.facebook.com/notes/sauli-niinist%C3%B6/ohi-on/1798699100167318/

STT

